Visite guidée du champ de bataille Frœschwiller

Frœschwiller

Visite guidée du champ de bataille Frœschwiller, 22 mai 2022, Frœschwiller.

2022-05-22 16:30:00 – 2022-05-22

Dans le cadre du Printemps des cimetières, un événement national exclusivement dédié à la mise en valeur du patrimoine funéraire et commémoratif, participez à une visite guidée du champ de bataille par Bernard Schaller (spécialiste de l'histoire locale).

Lieu Frœschwiller
Ville Frœschwiller
Departement Bas-Rhin

