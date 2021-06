Évreux Hôtel de Ville d'Evreux Eure, Évreux Visite guidée du centre-ville d’Évreux en allemand Hôtel de Ville d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Hôtel de Ville d’Evreux, le dimanche 19 septembre à 11:30

A l’été 2021, la Base aérienne 105 voit la création d’une unité tactique de transport aérien franco-allemande. D’ici à 2023, 130 aviateurs allemands et leur famille vont s’installer à Evreux. La visite guidée en langue allemande permettra aux nouveaux arrivés de connaître la ville où ils vont vivre. A destination des familles allemandes qui s’installeront à Évreux dans le cadre de la création d’une unité tactique de transport aérien franco-allemande. Hôtel de Ville d’Evreux Place Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00

