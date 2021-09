Sorgues Ancien Hôtel de Ville Sorgues, Vaucluse Visite guidée du centre-ville de Sorgues Ancien Hôtel de Ville Sorgues Catégories d’évènement: Sorgues

Vaucluse

Visite guidée du centre-ville de Sorgues Ancien Hôtel de Ville, 19 septembre 2021, Sorgues. Visite guidée du centre-ville de Sorgues

Ancien Hôtel de Ville, le dimanche 19 septembre à 17:00

**Inscriptions obligatoires à l’**[**Office de Tourisme Porte du Ventoux**](https://porteduventoux.com/sorgues) **: 04 90 61 31 04** Attention, le lieu de rdv sera indiqué à l’inscription uniquement (limité à 30 pers.). Avec [Visites Privées en Provence](https://www.visites-privees-en-provence.fr/fr/) **Durée** : environ 1h30 _Port du masque obligatoire durant la visite._

Inscription obligatoire, visite gratuite, limité à 30 personnes.

Découvrez le centre-ville de Sorgues et toutes les anecdotes historiques ! Organisé par l’Office de Tourisme Porte du Ventoux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Ancien Hôtel de Ville Place Charles de Gaulle, 84700 Sorgues Sorgues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sorgues, Vaucluse Autres Lieu Ancien Hôtel de Ville Adresse Place Charles de Gaulle, 84700 Sorgues Ville Sorgues lieuville Ancien Hôtel de Ville Sorgues