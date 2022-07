Visite guidée du centre-ville de Pont-l’Abbé avec l’historien Serge Duigou Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

2022-07-31 16:30:00 – 2022-07-31

Finistère Serge Duigou, historien natif de Pont-l’Abbé propose une visite de la place Gambetta et des rues adjaçantes : de la chapelle des Augustines à la propriété de l’épouse du Dr Laennec, en passant par la place des Échaudés. Serge Duigou, historien natif de Pont-l’Abbé propose une visite de la place Gambetta et des rues adjaçantes : de la chapelle des Augustines à la propriété de l’épouse du Dr Laennec, en passant par la place des Échaudés. Place Gambetta Devant l’Office de Tourisme Pont-l’Abbé

