Visite guidée du centre-ville de Montceau Montceau-les-Mines, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Montceau-les-Mines.

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

6 6 EUR Au départ de l’Office de Tourisme, au port de plaisance, cette visite montrera le Montceau d’hier et d’aujourd’hui, sur les traces du passé minier de la ville : les abords du canal du Centre, le quartier des Équipages et les Ateliers du Jour, le pont-levant, les édifices remarquables de la rue Jean Jaurès, la place de l’Église et le monument Antoine Bourdelle.

Sur réservation.

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr https://www.billetweb.fr/visite-guidee-du-centre-ville-de-montceau-le-mines

