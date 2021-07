Lectoure Thermes Gers, Lectoure Visite guidée du centre thermal puis de l’Hôtel des Doctrinaires par le passage sous-terrain Thermes Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

Visite guidée du centre thermal puis de l’Hôtel des Doctrinaires par le passage sous-terrain Thermes, 18 septembre 2021, Lectoure. Visite guidée du centre thermal puis de l’Hôtel des Doctrinaires par le passage sous-terrain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Thermes

Début de la visite à l’entrée des thermes. Mettez-vous à l’aise, venez prendre la route des curistes. Une courte animation d’accueil vous attend avant de vous engouffrer dans le tunnel qui rejoint l’hôtel**** des Doctrinaires, anciennement un collège, reconstruit au XVIIIe siècle pour les Pères de la Doctrine chrétienne. Visites guidées de 30 minutes, sans inscription le samedi et le dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h.

Visite guidée de 30 min

Visite guidée des thermes et de l’Hôtel des Doctrinaires. Thermes 125 Rue nationale 32700, Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Lectoure Autres Lieu Thermes Adresse 125 Rue nationale 32700, Lectoure Ville Lectoure lieuville Thermes Lectoure