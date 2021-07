Paris Centre national du livre Paris Visite guidée du Centre national du livre Centre national du livre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Centre national propose, en lien avec la thématique “patrimoine pour tous” et l’axe “design” de sa programmation, dans le cadre de sa participation à la Design Week : * 7 **visites guidées** des plus belles pièces de son bâtiment; * une **exposition inédite** de mobilier conçu par le designer **Antony Guerret** : “_Les Assises du Temps perdu_”, qui crée un lien entre littérature, design et célébration du 150e anniversaire de Marcel Proust (en entrée libre) * des lectures de morceaux choisis du texte “A **la recherche du temps perdu**” par des comédiens; * **des sélections d’ouvrages** soutenus par le CNL depuis 1946 sur le design, la décoration intérieure, la scénographie; * **un quiz** pour repérer les pièces de design utilisées au quotidien dans le bâtiment * **une exposition de photographies d’écrivains** par la plasticienne Hannah Assouline **En complément, dès le vendredi 17 septembre**, le CNL devient un point d’étape de la Design Week et propose une soirée de vernissage de l’exposition “Les Assises du Temps perdu” par Antony Guerret (en entrée libre) **Le samedi 18 septembre**, à 18h30,le CNL propose, au coeur de l’exposition, une lecture de “Monsieur Proust” de Céleste Albaret, par la comédienne Marianne Denicourt, (sur réservation).

gratuit, sur inscription par mail

