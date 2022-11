Visite guidée du Centre National du Football Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines Catégories d’évènement: Clairefontaine-en-Yvelines

Yvelines

Visite guidée du Centre National du Football Clairefontaine-en-Yvelines, 7 décembre 2022, Clairefontaine-en-Yvelines. Visite guidée du Centre National du Football

Centre National du Football Chemin des Bruyères Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines Chemin des Bruyères Centre National du Football

2022-12-07 14:00:00 – 2022-12-07 16:00:00

Chemin des Bruyères Centre National du Football

Clairefontaine-en-Yvelines

Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines Île-de-France 18 18 EUR Avis aux passionnés de football, l’Office de Tourisme vous propose des visites guidées du Centre National du Football à Clairefontaine-en-Yvelines ! contact@rambouillet-tourisme.fr +33 1 34 83 21 21 https://rambouillet-tourisme.fr/ Chemin des Bruyères Centre National du Football Clairefontaine-en-Yvelines

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Rambouillet Territoires

Détails Catégories d’évènement: Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines Autres Lieu Clairefontaine-en-Yvelines Adresse Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines Rambouillet Territoires Chemin des Bruyères Centre National du Football Ville Clairefontaine-en-Yvelines lieuville Chemin des Bruyères Centre National du Football Clairefontaine-en-Yvelines Departement Yvelines

Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairefontaine-en-yvelines/

Visite guidée du Centre National du Football Clairefontaine-en-Yvelines 2022-12-07 was last modified: by Visite guidée du Centre National du Football Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 7 décembre 2022 Centre National du Football Chemin des Bruyères Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines Rambouillet Territoires Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines

Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines