Issy-les-Moulineaux Centre national des archives de l'Église de France Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Visite guidée du Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF) Centre national des archives de l’Église de France Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF) Centre national des archives de l’Église de France, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Visite guidée du Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF)

Centre national des archives de l’Église de France, le samedi 18 septembre à 09:30

**Pour la seconde fois, le Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF) ouvre ses portes au public pour les Journées européennes du patrimoine.** Les visites se feront par groupe de dix personnes toutes les demi-heures. Une visite commentée par les archivistes eux-mêmes sera proposée aux participants en déambulant dans les magasins d’archives habituellement fermés au public. Les visiteurs apprendront ce que sont les archives contemporaines de l’Église catholique en France et comment les archivistes travaillent. Des pièces seront exposées et montrées pendant la visite. En salle de lecture, une exposition sur les Cent ans de la Conférence des évêques de France sera disponible. Pour l’occasion, une seconde exposition alimentée par de nombreuses pièces d’archives sera proposée exceptionnellement sur le thème de la Jeunesse maritime chrétienne (JMC) et la Jeunesse de la Mer (JM). Les visiteurs apprendront ainsi ce que fut la foi et l’engagement des jeunes marins du milieu du XXe siècle à la fin des années 1990.

Visite gratuite sur inscription. Les visites seront organisées par groupe de dix personnes toutes les demi-heures.

Pour la seconde fois, le Centre national des archives de l’Eglise de France (CNAEF) ouvre ses portes au public pour les Journées européennes du patrimoine. Centre national des archives de l’Église de France 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre national des archives de l'Église de France Adresse 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Centre national des archives de l'Église de France Issy-les-Moulineaux