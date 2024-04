Visite guidée du centre monumental Musée archéologique Paul Soyris Murviel-lès-Montpellier, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée du centre monumental Accompagnés par un médiateur du service des publics, partez à la découverte des vestiges du forum des Samnagenses. Samedi 18 mai, 15h00 Musée archéologique Paul Soyris Réservations sur inscriptions par email : musee.archeologique@murviel.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Accompagnés par un médiateur du service des publics, partez à la découverte des vestiges du forum des Samnagenses.

Possibilité de se garer sur le parking de l’Esplanade. Le départ de la visite est fixé devant la fontaine romaine dans le village (route de Bel Air).

Musée archéologique Paul Soyris 8 rue de l'ancienne mairie 34570 Murviel-lès-Montpellier

Inauguré en 1960 à l'initiative de MM. Joseph MICHEL et Paul SOYRIS, un viticulteur murviellois passionné d'archéologie, le musée archéologique de Murviel témoigne de la vie quotidienne des Samnagenses durant l'Antiquité.

La cité antique, située sur la colline du Castellas a été occupée entre le IIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle. Bénéficiant du droit latin, elle accède à l’indépendance et possède ses propres magistrats vers le milieu du Ier siècle avant notre ère, lui permettant un développement rapide. S’étendant sur près de 30 hectares, le site archéologique du Castellas comporte de remarquables vestiges d’une place monumentale marquée par les influences gréco-italiques ainsi que des traces d’habitats et d’artisanat. Un sanctuaire monumental, découvert récemment, ainsi que les ruines de thermes privés dans une villa, complètent les vestiges antiques découverts à Murviel.

Le musée archéologique Paul Soyris, situé dans le vieux village, vous invite à découvrir les plus beaux vestiges provenant du site archéologique du Castellas et de ses environs, et partir à la rencontre des us et coutumes des Samnagenses. Parking de l’Esplanade à 200 m; place de parking PMR devant le musée. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les chiens-guides d’assistance et d’accompagnement sont autorisés dans le musée.

