Airvault, Deux-Sèvres Visite guidée du centre médiéval -Mercredis de l'été-

Deux-Sèvres

Visite guidée du centre médiéval -Mercredis de l'été- 2021-07-15 Office de Tourisme 3 rue porte Caillon

Airvault Deux-Sèvres Airvault Deux-Sèvres Venez découvrir le centre historique d’Airvault. De l’abbatiale romane dont les voutes sont gothiques en passant par le château ou encore la fontaine souterraine, laissez vous conter l’histoire de cette Petite Cité de Caractère. Rdv à 14h00 devant l’Office de Tourisme

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Réservations au 05 49 70 84 03

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Airvault Adresse Office de Tourisme 3 rue porte Caillon Ville Airvault lieuville 46.82649#-0.13921