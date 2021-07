Visite guidée du Centre Historique Office de tourisme du Pays de Lunel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lunel.

Visite guidée du Centre Historique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme du Pays de Lunel

Savez-vous qu’au Moyen Âge les plus grands savants juifs résidaient à Lunel et y enseignaient dans une école de renom ? Que la ville possède l’un des plus beaux ouvrages d’ornithologie du monde au sein de son fonds Médard ? Et saurez-vous situer l’ancienne Halle aux Herbes ? Pour (re)découvrir la cité des Pêcheurs de Lune et en savoir plus sur les bâtiments emblématiques du centre historique, suivez le guide ! Le parcours est conçu de façon chronologique et se déroule essentiellement en extérieur, au fil d’édifices en pierre, civils comme religieux.

Réservation obligatoire, port du masque obligatoire, les normes sanitaires en vigueur ce jour-là seront respectées. Point de départ à l’office de tourisme

Lunel, créée au Moyen Âge, conserve un beau patrimoine nouvellement mis en valeur. Depuis les vestiges de ses remparts en passant par son marché couvert, venez découvrir la cité des Pêcheurs de Lune !

Office de tourisme du Pays de Lunel 16 Cours Gabriel Péri, 34400 Lunel Lunel Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00