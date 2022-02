Visite guidée du centre historique de Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines, 11 juillet 2022, Sainte-Marie-aux-Mines.

Visite guidée du centre historique de Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines

2022-07-11 – 2022-07-11

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

0 EUR Le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous invite à découvrir le circuit historique de Sainte-Marie-aux-Mines les lundis de l’été : 11-18-25 juillet et 1-8-22 août 2022.

RDV à 16H30 devant l’office du tourisme à Sainte-Marie-aux-Mines avec votre voiture personnelle. Durée : 1H30 environ

Parcours piéton de 2 km au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines.

Située sur la frontière entre l’Alsace et la Lorraine au Moyen-Âge, Sainte-Marie-aux-Mines s’est développée autour de son activité minière et de son industrie textile. Au cours d’une promenade au centre-ville, découvrez les monuments remarquables de la commune, dont l’histoire présente des facettes multiples et toutes uniques. En fin de visite, vous pourrez déguster un petit apéritif de bienvenue, offert par l’office du tourisme.

+33 3 89 58 80 50

Le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous invite à découvrir le circuit historique de Sainte-Marie-aux-Mines les lundis de l’été : 11-18-25 juillet et 1-8-22 août 2022.

RDV à 16H30 devant l’office du tourisme à Sainte-Marie-aux-Mines avec votre voiture personnelle. Durée : 1H30 environ

Parcours piéton de 2 km au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines.

Située sur la frontière entre l’Alsace et la Lorraine au Moyen-Âge, Sainte-Marie-aux-Mines s’est développée autour de son activité minière et de son industrie textile. Au cours d’une promenade au centre-ville, découvrez les monuments remarquables de la commune, dont l’histoire présente des facettes multiples et toutes uniques. En fin de visite, vous pourrez déguster un petit apéritif de bienvenue, offert par l’office du tourisme.

Sainte-Marie-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-12-20 par