Haut-Rhin A l’occasion du Marché de Noël, le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous invite à découvrir le circuit historique de Sainte-Marie-aux-Mines le Dimanche 27 Novembre à 15h. RDV à 15h à la Place Keufer à Sainte-Marie-aux-Mines. Durée : 1h. Gratuit, sans réservation. Située sur la frontière entre l’Alsace et la Lorraine au Moyen-Âge, Sainte-Marie-aux-Mines s’est développée autour de son activité minière et de son industrie textile. Au cours d’une promenade au centre-ville, découvrez les monuments remarquables de la commune, dont l’histoire présente des facettes multiples et toutes uniques. Sainte-Marie-aux-Mines

