Layrac 47390 Layrac EUR Visite guidée du vieux village et du patrimoine clunisien. Partez à la découverte de l’église Saint-Martin, du clocher-porche de l’ancienne église Notre-Dame, des lavoirs du village, des ruelles pavées et autres sites historiques de Layrac. Départ devant la poste. Partez à la découverte du patrimoine clunisien de Layrac : son église Saint-Martin, son clocher-porche, ainsi que les ruelles pavées médiévales et les lavoirs du centre-bourg. +33 5 53 47 36 09 Visite guidée du vieux village et du patrimoine clunisien. Partez à la découverte de l’église Saint-Martin, du clocher-porche de l’ancienne église Notre-Dame, des lavoirs du village, des ruelles pavées et autres sites historiques de Layrac. Départ devant la poste. OT layrac

