Visite guidée du centre d’interprétation du patrimoine minier et métallurgique Olhaberri et du nouveau sentier de la mine

2022-10-14 – 2022-10-14 Découvrez une histoire gravée dans la roche de la Vallée des Aldudes : L'histoire minière de Banca. Dès l'Antiquité, les romains ont su creuser les entrailles de la montagne pour exploiter ses filons de cuivre. Plus tard, une industrie minière animée par de nombreux rebondissements a marqué cette vallée. Pour vous plonger dans cette histoire méconnue, plusieurs visites sont proposées : la visite libre du centre d'interprétation du patrimoine minier Olhaberri- le sentier de la Mine pour découvrir ce patrimoine de façon ludique en suivant les pas d'un mineur de la vallée- Ou pour une immersion totale dans cette histoire, la visite guidée : après la traversée de la rivière à bord d'une embarcation originale, elle permet l'accès à une galerie de mine. Vous découvrirez ainsi, à quoi ressemblait le quotidien de la fameuse "Fonderie de Baigorry" au 18ème. Chaussures randonnées conseillées.

