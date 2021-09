Visite guidée du Centre d’Instruction Naval de Brest Centre d’instruction naval de Brest, 18 septembre 2021, Brest.

Visite guidée du Centre d’Instruction Naval de Brest

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’instruction naval de Brest

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre, le Centre d’Instruction Naval (CIN) de Brest ouvre ses portes au public ! Durant ce week-end, venez découvrir le patrimoine architectural et historique de cet établissement, lieu emblématique pour plusieurs générations de marins. Construit en 1936 pour abriter la nouvelle Ecole Navale, le CIN de Brest forme depuis plus d’un demi-siècle l’ossature des équipages de la Marine. Regroupant les Ecole de Maistrance, des Mousses, des Matelots et le Lycée Naval, il forme chaque année un peu plus de 2300 élèves et propose des formations continues aux marins des forces.

Inscription obligatoire, la configuration de la visite ne permet pas un accès aux PMR et aux poussettes, pièce d’identité obligatoire (CNI ou passeport), passe sanitaire ou test PCR -72h ou attestation de guérison obligatoire, port du masque permanent

Le CIN ouvre ses portes le 18 et le 19 septembre. Venez découvrir la richesse de son histoire et de son patrimoine !

Centre d’instruction naval de Brest avenue de l’école navale, 29200 Brest Brest Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00