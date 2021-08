Boissy-Saint-Léger Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Visite guidée du centre d’entraînement hippique Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Grosbois

Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Venez profiter entre amis ou en famille de ce site exceptionnel. Cette visite commentée au coeur de l’activité hippique vous permettra de découvrir les principales infrastructures d’entraînement telles que le manège ou la piste couverte mais aussi d’apercevoir quelques espaces privatifs comme les écuries.

Tarif plein = 15 euros (comprenant les 5 euros d’entrée) Tarif réduit = 10 euros (pour les – 12ans) (comprenant l’entrée gratuite)

Visitez les coulisses des plus grandes course au trot, la base arrière de l’hippodrome de Paris-Vincennes Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

Lieu Domaine de Grosbois Adresse Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Ville Boissy-Saint-Léger