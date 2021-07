Visite guidée du Centre de supervision des circulations normandes SNCF Direction Régionale SNCF, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rouen.

le samedi 18 septembre à Direction Régionale SNCF

Découvrez les coulisses de la supervision opérationnelle des circulations et du plan de transport. Le centre gère les circulations sur l’ensemble du périmètre normand jusqu’à Paris Saint-Lazare/Montparnasse-Vaugirard. La visite débutera par une visite du COPPN (Centre Opérationnel de Proximité Paris Normandie) qui gère et supervise le plan de transport notamment lors d’aléas. Il assure la diffusion de l’information voyageur et organise la prise en charge des voyageurs. Il est également le gestionnaire opérationnel des moyens (conducteurs de train, contrôleurs et matériel roulant). Lors de la visite du COPPN, les visiteurs pourront rencontrer les community managers qui gèrent le fil Twitter régional Nomad Train. Ce dernier partage en temps réel l’état du trafic sur le réseau. Il est le garant de l’information voyageur. La visite s’achèvera par la visite du COGC (Centre Opérationnel de Gestion des Circulations) qui assure la coordination de toutes les circulations sur le réseau ferroviaire normand en opérationnel, 7 jours sur 7, 24h/24. Lors d’une situation perturbée, il assure le pilotage de l’incident. Il est notamment en contact direct avec les différents acteurs externes : services de secours, autorités extérieures… pour rétablir le plus rapidement possible une situation normale. Visite d’une heure : • 15 min : présentation générale • 20 min : visite du COPPN et rencontre avec les CM • 20 min : visite du COGC • 5 min : questions/réponses Départ de visite toutes les heures (10h-11h; 11h-12h; 14h-15h; 15h-16h)

Visite par groupe de 8 personnes sur inscription. Pièce d’identité valide à apporter + ouverture des sacs (vigipirate).

La visite prévoit une immersion au sein du COPPN (Centre Opérationnel de Proximité Paris Normandie) puis du COGC (Centre Opérationnel de Gestion des Circulations) et du fil Twitter Nomad Train.

Direction Régionale SNCF 19 rue de l’Avalasse, 76000 Rouen Rouen Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime



