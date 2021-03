Rouen Centre de ressources du Musée national de l'Education Rouen, Seine-Maritime Visite guidée du centre de ressources du Munaé Centre de ressources du Musée national de l’Education Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée du centre de ressources du Munaé Centre de ressources du Musée national de l’Education, 5 juin 2021-5 juin 2021, Rouen. Visite guidée du centre de ressources du Munaé

Centre de ressources du Musée national de l’Education, le samedi 5 juin à 18:00

A l’occasion des Rendez vous aux jardins 2021, le musée National de l’Education ouvre les grilles de son jardin de ville qui entoure le centre de ressources où se trouvent des réserves remplies d’objets en lien avec l’éducation et la transmission des savoirs. Lors d’une visite commentée inédite, les visiteurs pourront découvrir la diversité végétale de ce jardin rouennais mais aussi redécouvrir l’enseignement de la botanique à travers des planches didactiques et autres herbiers scolaires conservés dans les collections du musée.

Jauge limitée à 15 personnes

Le Munaé invite les visiteurs curieux de nature à une visite guidée de son jardin de ville suivie d’une présentation de planches botaniques et d’herbiers scolaires issus de ses collections. Centre de ressources du Musée national de l’Education 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T18:00:00 2021-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Centre de ressources du Musée national de l'Education Adresse 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen Ville Rouen