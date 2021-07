Annecy Galerie de L'Îlot-S - CAUE Annecy, Haute-Savoie Visite guidée du centre de Douvaine et visite de l’exposition “Conquêtes Spatiales” Galerie de L’Îlot-S – CAUE Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite guidée du centre de Douvaine et visite de l’exposition “Conquêtes Spatiales” Galerie de L’Îlot-S – CAUE, 19 septembre 2021, Annecy. Visite guidée du centre de Douvaine et visite de l’exposition “Conquêtes Spatiales”

le dimanche 19 septembre à Galerie de L’Îlot-S – CAUE

À 10 h et 15 h : visite du centre de Douvaine : la Bulle, l’école maternelle et visite de l’exposition “Conquêtes spatiales. Où vivrons-nous demain ?” présentée à La Bulle.

Entrée libre, sur inscription.

Visite du centre de Douvaine autour de l’architecture dite “bulle” et visite de l’exposition du CAUE “Conquêtes Spatiales”. Galerie de L’Îlot-S – CAUE 7 esplanade Paul Grimault, 74008 Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Galerie de L'Îlot-S - CAUE Adresse 7 esplanade Paul Grimault, 74008 Annecy Ville Annecy lieuville Galerie de L'Îlot-S - CAUE Annecy