Visite d’un centre d’archives unique, conservant 32 km d’archives rapatriées des ambassades et consulats français dans le monde entier, du XVIe au XXIe siècles. Découverte de documents emblématiques : un patrimoine vivant et en prise avec les grands enjeux internationaux.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

