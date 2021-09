Le Crès Village Hérault, Le Crès Visite guidée du centre ancien Village Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Village, le samedi 18 septembre à 10:30

Cécile, stagiaire du service culturel, accompagnée d’un accordéoniste et d’un saxophoniste, vous embarqueront à travers les rues pittoresques du centre du Crès pour découvrir l’église Saint-Martin qui date du XVIIIe siècle, l’ancienne école, la via domitia, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et d’autres éléments remarquables du centre-ville. La visite est gratuite mais les places étant limitées, une inscription est nécessaire via [[patrimoine@lecres.fr](mailto:patrimoine@lecres.fr)](mailto:patrimoine@lecres.fr)

Rdv place Julien Quet, 34920 Le Crès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

