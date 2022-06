Visite guidée du centre ancien Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis 84120 6 6 Comment au temps jadis on construit un avenir.

Pourquoi ne pas jouer les touristes en faisant dans notre ville, ce que nous faisons durant nos congés sur nos lieux de villégiature ? Une promenade à travers la vieille ville, même pour les vrais Pertuisiens, peut encore faire découvrir des souvenirs du siècle passé. Pertuis conserve un parcellaire caractéristique, aux noms de rues évocateurs : rue Grande, Droite, Galante, du Fer, du Coq, Tournante, Canorgue, Coutrasse, place de l’Ange… En les parcourant, vous découvrirez l’origine de ces noms, à quoi ressemblait une boucherie pertuisienne sous le règne d’Henry IV. La poule y était bien sûr vedette des étalages, mais aussi les richesses quelquefois cachées de la capitale du Pays d’Aigues.

Savez-vous qui a été enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris ? où se trouve le palais maniériste construit au XVIe siècle dans un style michelangelesque ?

Restez curieux !



Visites guidées et documentées tous les jeudi à 10h devant l’Office de tourisme.



