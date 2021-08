Nantes Centre chorégraphique National de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée du CCN de Nantes Centre chorégraphique National de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Centre chorégraphique National de Nantes, le samedi 18 septembre à 14:00

Le CCN de Nantes vous ouvre les portes pour une visite guidée de ses bâtiments. Vous y découvrirez à la fois l’ancienne chapelle des Capucins, mais aussi le quotidien de la création au Centre Chorégraphique national de Nantes. Toute la journée, cette visite patrimoniale sera accompagnée de propositions d’ateliers et de rencontres avec toute l’équipe du CCNN. Et de la présentation d’une étape de travail de la prochaine création de la chorégraphe Leila Ka en résidence au CCNN.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le CCNN vous ouvre les portes pour une visite guidée sur l’histoire de la chapelle des Capucins et la création du CCN de Nantes. Le tout accompagné de rencontres-ateliers et de propositions dansées. Centre chorégraphique National de Nantes 23 rue Noire Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre chorégraphique National de Nantes Adresse 23 rue Noire Nantes Ville Nantes lieuville Centre chorégraphique National de Nantes Nantes