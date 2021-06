Bruch Bruch Bruch, Lot-et-Garonne Visite guidée du castrum de Bruch Bruch Bruch Catégories d’évènement: Bruch

Lot-et-Garonne

Visite guidée du castrum de Bruch Bruch, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bruch. Visite guidée du castrum de Bruch 2021-07-07 – 2021-07-07 Mairie Allée d’Albret

Bruch Lot-et-Garonne Bruch Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Bruch.

Dominant la vallée de la Garonne depuis le XIIe siècle, le castrum de Bruch témoigne du passé tumultueux de l’Albret, passant de main françaises à anglaises au rythme de l’Histoire. Ses deux impostants tours, éléments majeurs de l’ancienne enceinte, veillent encore sur la cité et constituent aujourd’hui l’emblème du village.

La montée de la tour nord de Bruch qui domine la vallée de la Garonne sera un instant mémorable de la découverte de ce castrum ! Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Bruch.

Dominant la vallée de la Garonne depuis le XIIe siècle, le castrum de Bruch témoigne du passé tumultueux de l’Albret, passant de main françaises à anglaises au rythme de l’Histoire. Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Bruch.

Dominant la vallée de la Garonne depuis le XIIe siècle, le castrum de Bruch témoigne du passé tumultueux de l’Albret, passant de main françaises à anglaises au rythme de l’Histoire. Rendez-vous sur le parvis de la Mairie de Bruch.

Dominant la vallée de la Garonne depuis le XIIe siècle, le castrum de Bruch témoigne du passé tumultueux de l’Albret, passant de main françaises à anglaises au rythme de l’Histoire. Ses deux impostants tours, éléments majeurs de l’ancienne enceinte, veillent encore sur la cité et constituent aujourd’hui l’emblème du village.

La montée de la tour nord de Bruch qui domine la vallée de la Garonne sera un instant mémorable de la découverte de ce castrum ! © OTVA

Détails Catégories d’évènement: Bruch, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bruch Adresse Mairie Allée d'Albret Ville Bruch lieuville 44.2046#0.41048