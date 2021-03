Visite guidée du Carmel, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

Visite guidée du Carmel 2021-09-19 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-19

Saint-Pair-sur-Mer Manche

14h30 Visite guidée du Carmel par Jacky guiheneuf et Patrick Courault « Le Carmel de Saint-Pair-sur-Mer, depuis le départ des sœurs a gardé une dimension spirituelle et naturelle. Vous apprécierez le calme qui se dégage de ce lieu et y découvrir son histoire, son bâti et son jardin ». et ouverture de l’oratoire Saint Gaud par SPV. Réservations obligatoires. places limitées. Gratuit.

