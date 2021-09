Pontoise Monastère du Carmel Pontoise, Val-d'Oise Visite guidée du Carmel Monastère du Carmel Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Fondée en 1605 par Madame Acarie, il est le plus ancien Carmel encore en activité. Vous pourrez visiter sa chapelle et découvrir le lit de la Viosne. Durée de la visite : 1 heure environ Pass sanitaire exigé

Découvrez le plus ancien Carmel encore en activité dans ses bâtiments d'origine Monastère du Carmel 55 rue Pierre-Butin 95300 Pontoise

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

