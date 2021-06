Saint-Pair-sur-Mer Le Carmel Manche, Saint-Pair-sur-Mer Visite guidée du Carmel Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée du Carmel Le Carmel, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Pair-sur-Mer. Visite guidée du Carmel

Le Carmel, le dimanche 19 septembre à 14:30

Visite guidée du Carmel par Jacky guiheneuf et Patrick Courault « Le Carmel de Saint-Pair-sur-Mer », qui depuis le départ des sœurs a gardé une dimension spirituelle et naturelle.

A partir de 5 ans.

Vous apprécierez le calme qui se dégage de ce lieu et y découvrirez son histoire, son bâti et son jardin. Le Carmel Route de Lézeaux, 50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Le Carmel Adresse Route de Lézeaux, 50380 Saint-Pair-sur-Mer Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer