Le Cargö, le samedi 18 septembre à 14:00

Visite des différents espaces du Cargö pour découvrir les missions de la SMAC (à savoir la diffusion, l’accompagnement de la scène locale et l’action culturelle), son fonctionnement, les métiers en lien avec son activité. Projection en grande salle des documentaires réalisés dans le cadre de la série « En résidence », série qui vous emmène en immersion avec un groupe en résidence de travail et réalisée en partenariat avec le KinoCaen. Pour comprendre le travail de création et de préparation à la scène des groupes. Et découvrir des groupes de la scène locale au travers d’interviews, de clips et de sessions live. Visite guidée de la SMAC Le Cargö afin d’en découvrir toutes les activités Le Cargö 9 cours Caffarelli, 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

