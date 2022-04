VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault

VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang, 6 juin 2022, Capestang. VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang

2022-06-06 – 2022-06-06

Capestang Hérault Capestang Venez découvrir la fabuleuse histoire du plus grand port situé sur le Canal du Midi entre Béziers et le Somail, sur le Grand Bief. Histoire et anecdotes d’hier à aujourd’hui à travers une visite guidée par un guide conférencier trilingue pour tout savoir sur les ouvrages construits au XVIIème siècle. Rendez-vous à 17h30 à la Maison Cantonnière pour cette visite, suivie d’une rencontre conviviale avec les

producteurs et artisans locaux autour d’une dégustation de vin et de produits du terroir dans ce cadre magnifique. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Rendez-vous à 17h30 à la Maison Cantonnière pour une visite guidée, suivie d’une rencontre conviviale avec les producteurs et artisans locaux autour d’une dégustation de vin et de produits du terroir. +33 4 67 37 85 29 https://www.tourismecanaldumidi.fr/ Venez découvrir la fabuleuse histoire du plus grand port situé sur le Canal du Midi entre Béziers et le Somail, sur le Grand Bief. Histoire et anecdotes d’hier à aujourd’hui à travers une visite guidée par un guide conférencier trilingue pour tout savoir sur les ouvrages construits au XVIIème siècle. Rendez-vous à 17h30 à la Maison Cantonnière pour cette visite, suivie d’une rencontre conviviale avec les

producteurs et artisans locaux autour d’une dégustation de vin et de produits du terroir dans ce cadre magnifique. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Capestang

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Capestang, Hérault Autres Lieu Capestang Adresse Ville Capestang lieuville Capestang Departement Hérault

Capestang Capestang Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capestang/

VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang 2022-06-06 was last modified: by VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang Capestang 6 juin 2022 Capestang Hérault

Capestang Hérault