Capestang Capestang Capestang, Hérault VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault

VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS Capestang, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Capestang. VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI ET DÉGUSTATION DE VINS 2021-07-05 17:00:00 – 2021-07-05 20:00:00

Capestang Hérault Pourquoi y a-t-il un canal, un grand bief, des épanchoirs ? Venez découvrir la fabuleuse histoire du Canal du Midi d’hier à aujourd’hui à travers une visite guidée par un guide conférencier trilingue pour tout savoir sur le plus grand ouvrage du siècle du roi Louis XIV et de son fondateur Pierre Paul-Riquet. Rendez-vous à 17h à la Maison Cantonnière pour cette visite, suivie d’une rencontre avec un vigneron pour une dégustation de vins et de produits du terroir, placée sous le signe de la convivialité.

Un moment chaleureux et agréable dans le cadre somptueux du port de Capestang, à ne pas manquer ! Organisé par l'Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian Rendez-vous à 17h à la Maison Cantonnière pour cette visite, suivie d'une rencontre conviviale avec les producteurs et artisans locaux autour d'une dégustation de vin et de produits du terroir. +33 4 67 37 85 29 https://www.tourismecanaldumidi.fr/

Un moment chaleureux et agréable dans le cadre somptueux du port de Capestang, à ne pas manquer ! Organisé par l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian dernière mise à jour : 2021-06-11 par

