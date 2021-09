Visite Guidée du Camp des Milles et atelier pour enfants Site-mémorial du Camp des Milles, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Visite Guidée du Camp des Milles et atelier pour enfants

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site-mémorial du Camp des Milles

Trait d’union entre le passé et le présent, le Camp des Milles est aujourd’hui le seul grand camp français d’internement et de déportation (1939-1942) encore intact, et représente l’un des fleurons du patrimoine mémoriel mondial. Comment tirer les leçons du passé ? Que ferais-je demain si… ? Découvrez sa muséographie permanente et ses expositions temporaires sur 15 000 m2 au cours d’un parcours de visite en trois volets : historique, mémoriel et réflexif. Le Volet réflexif et citoyen, pluridisciplinaire et intergénocidaire constitue un dispositif unique sur un lieu de mémoire dans le monde. Des ateliers pour enfants et adolescents sont proposés en complément des visites libres ou guidées. Ils permettent aux enfants de 9 à 13 ans de s’initier à l’Histoire des arts à travers les œuvres de peintres internés au Camp des Milles, et pour les adolescents, d’éveiller leur esprit critique à partir d’une expérience psychosociale. Cette année, un documentaire « Un Wagon et des camps » sur la restauration du Wagon du Souvenir – installé sur les lieux même du départ pour la déportation-, sera projeté en continu durant le week-end. L’occasion pour les visiteurs de découvrir le travail de restauration d’un wagon utilisé lors des déportations. La réhabilitation de ce « patrimoine ferroviaire » par le Comité d’Entreprise Régional de la SNCF (aujourd’hui CASI) illustre l’engagement des cheminots, des techniciens, des historiens à transmettre une mémoire symbole de ce que l’homme a pu faire de pire : la déportation et l’assassinat programmé d’êtres humains tout simplement parce que considérés différents par leurs bourreaux. Elle est aussi un formidable outil pédagogique pour les visiteurs et les jeunes visiteurs en particulier comme un vigile, un rappel de notre histoire commune afin que ces jeunes générations apprennent de ce passé, de notre passé à tous, de notre patrimoine à tous. Les visites et activités se déroulent dans le plus strict respect des consignes sanitaires.

Visite de 14h30 suivie d’un atelier à 16h30 – 8,50€

« Créer pour rester libre » pour les enfants de 9 à 13 ans. Pour initier les enfants à l’Histoire des arts à travers les œuvres de peintres internés au Camp des Milles.

Site-mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse, 13 290 Aix-en-Provence-Les Milles Aix-en-Provence Les Milles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00