Visite guidée du bureau de l’écrivain Louis Guilloux Saint-Brieuc, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Visite guidée du bureau de l’écrivain Louis Guilloux 2021-07-24 – 2021-07-24

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

La maison de l’écrivain briochin Louis Guilloux ouvre au public un mercredi après midi par mois. Découvrez le bureau d’écriture, installé au dernier étage de sa maison familiale. Entrez ainsi dans l’intimité de l’auteur à travers des objets, des portraits d’ amis et de nombreux documents de sa bibliothèque personnelle. Vous serez accueillis et guidés par les membres de la Société des Amis de Louis Guilloux. Un parcours en ville autour du thème de Louis Guilloux et les réfugiés espagnols est aussi possible à la demande.

contact@louisguilloux.com +33 2 96 61 57 54 http://www.louisguilloux.com/

