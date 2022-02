Visite guidée du bureau de l’armateur et des vestiaires des filetières Les Pêcheries – Musée de Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

La visite conduit dans les vestiaires et sanitaires des anciennes filetières de l’usine, au bureau de l’armateur. C’est l’histoire particulière de ces « femmes au poisson » qui travaillaient aux Pêcheries dans la seconde moitié du XXe siècle qui est ici transmise.

Gratuit. Inscription obligatoire auprès du Service Archives-Patrimoine.

