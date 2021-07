Annecy Le Brise Glace Annecy, Haute-Savoie Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute Le Brise Glace Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute Le Brise Glace, 18 septembre 2021, Annecy. Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute

Le Brise Glace, le samedi 18 septembre à 14:00

De l’accueil à la grande scène du Brise Glace, votre guide explique le fonctionnement de l’association, des studios, des salles de concerts et des projets d’action culturelle. Entrez dans ce bâtiment singulier. Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Le Brise Glace Adresse 54 bis rue des Marquisats Ville Annecy lieuville Le Brise Glace Annecy