Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute Annecy, 18 septembre 2021, Annecy. Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats

Annecy Haute-Savoie La visite du Brise Glace permet d’ouvrir toutes les portes de ce bâtiment singulier. De l’accueil à la grande scène on explique le fonctionnement de l’association, des studios, des salles de concerts et des projets d’action culturelle. +33 4 50 33 65 10 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Lieu Annecy Adresse Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats Ville Annecy lieuville 45.89327#6.13538