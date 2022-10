Visite guidée Du bout des doigts Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Sane-et-Loire

Visite guidée Du bout des doigts Mâcon, 15 octobre 2022, Mâcon. Visite guidée Du bout des doigts

5 Rue des Ursulines Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Sane-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines

2022-10-15 11:00:00 – 2022-10-15 12:00:00

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines

Mâcon

Sane-et-Loire Dans le cadre du festival de cinéma Effervescence et du Tactile Tour accueilli grâce à l’association Valentin Haüy, le musée propose une découverte tactile d’une sélection d’œuvres présentées dans le parcours de visite.

Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

En partenariat avec l’association Valentin Haüy

Sur inscription. Public : ados – adultes / Durée : 1h. musee.ursulines@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Mâcon

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Sane-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Sane-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Ville Mâcon lieuville Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Mâcon Departement Sane-et-Loire

Mâcon Mâcon Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Visite guidée Du bout des doigts Mâcon 2022-10-15 was last modified: by Visite guidée Du bout des doigts Mâcon Mâcon 15 octobre 2022 5 Rue des Ursulines Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Sane-et-Loire Maçon Sane-et-Loire

Mâcon Sane-et-Loire