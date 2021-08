Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Visite guidée du bourg Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise

Visite guidée du bourg Preuilly-sur-Claise, 18 septembre 2021, Preuilly-sur-Claise. Visite guidée du bourg 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly, ville importante sous l’Ancien Régime et très commerçante au XIXe siècle se développe sur un versant de la vallée de la Claise, coiffée de son ancien château baronnal au gré des rues et ruelles vous découvrez des hôtels particuliers, une ancienne église gothique…. Départ de l’Abbatiale. Preuilly, ville importante sous l’Ancien Régime et très commerçante au XIXe siècle se développe sur un versant de la vallée de la Claise, coiffée de son ancien château baronnal au gré des rues et ruelles vous découvrez des hôtels particuliers, une ancienne église gothique…. mairie-preuilly@orange.fr +33 2 47 94 50 04 http://sap-musee-poterne-preuilly.over-blog.com/ Preuilly, ville importante sous l’Ancien Régime et très commerçante au XIXe siècle se développe sur un versant de la vallée de la Claise, coiffée de son ancien château baronnal au gré des rues et ruelles vous découvrez des hôtels particuliers, une ancienne église gothique…. Départ de l’Abbatiale. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Autres Lieu Preuilly-sur-Claise Adresse Ville Preuilly-sur-Claise lieuville 46.85362#0.93058