Découvrez le vieux bourg avec ses arcades et ses maisons colorées ainsi que le Chéran, très prisée des amateurs de pêche, canoë et promenade. Le Musée de la Cordonnerie vous entraine au cœur d’un passé artisanal qui a marqué l’histoire du village et la visite de l’Église Notre-Dame de Plaimpalais vous invite à la découverte de l’architecture contemporaine de Maurice Novarina et des magnifiques vitraux d’Alfred Manessier.

Sur inscription

Accompagné d’un guide, parcourez les ruelles sinueuses de ce charmant village médiéval entre Annecy et Aix les Bains. Église Notre-Dame de Plaimpalais Route de Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:00:00

