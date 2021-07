Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais 71800, Saint-Christophe-en-Brionnais Visite guidée du bourg de Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais Catégories d’évènement: 71800

Visite guidée du bourg de Saint-Christophe-en-Brionnais Saint-Christophe-en-Brionnais, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Christophe-en-Brionnais. Visite guidée du bourg de Saint-Christophe-en-Brionnais 2021-08-12 10:30:00 – 2021-08-05 11:30:00 Grande Allée de Tenay Antenne touristique

Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 EUR L’Office de Tourisme en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une visite guidée du Bourg de Saint-Christophe-en-Brionnais. Connu pour son célèbre marché aux bestiaux, le bourg recèle d’autres trésors à découvrir!

Inscription obligatoire – Port du masque recommandé dernière mise à jour : 2021-06-18 par

