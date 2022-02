Visite guidée du bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Visite guidée du bourg de Plougastel
Musée de la Fraise et du Patrimoine
12 Rue Louis Nicolle
Plougastel-Daoulas

2022-03-30 15:00:00 – 2022-03-30 16:15:00

Plougastel-Daoulas Finistère A travers cette visite guidée, découvrez l’histoire du bourg à travers son architecture et d’anciennes photographies. Durée 1h15.

Dès 10 ans Sur réservation au 02.98.40.21.18 ou à contact.musee.fraise@gmail.com A travers cette visite guidée, découvrez l’histoire du bourg à travers son architecture et d’anciennes photographies. Durée 1h15.

Musée de la Fraise et du Patrimoine
12 Rue Louis Nicolle
Plougastel-Daoulas

Finistère, Plougastel-Daoulas

