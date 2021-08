Auzat-la-Combelle Église de Saint-Géraud Auzat-la-Combelle, Puy-de-Dôme Visite guidée du bourg d’Auzat-la-Combelle Église de Saint-Géraud Auzat-la-Combelle Catégories d’évènement: Auzat-la-Combelle

Puy-de-Dôme

Visite guidée du bourg d’Auzat-la-Combelle Église de Saint-Géraud, 19 septembre 2021, Auzat-la-Combelle. Visite guidée du bourg d’Auzat-la-Combelle

Église de Saint-Géraud, le dimanche 19 septembre à 15:00

Visite du bourg d’Auzat proposé par le Pays d’art et d’histoire d’Agglo Pays d’Issoire en partenariat avec la commune d’Auzat-la-Combelle. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visite commentée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, consacrée au patrimoine et à l’histoire du bourg d’Auzat du Moyen-Age à nos jours. Le bourg révèle un patrimoine bâti méconnu, dont deux sites protégés au titre des monuments historiques et un important patrimoine mobilier conservé dans l’église Saint-Géraud (ISMH). Présentation assurée par la guide-conférencière Orianne Jeanjacques ; durée 1 h 30 à 2 h environ.

Respect des mesures sanitaires. Port du masque. Pass sanitaire. Jauge limitée à 30 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Visite du bourg d’Auzat proposé par le Pays d’art et d’histoire d’Agglo Pays d’Issoire en partenariat avec la commune d’Auzat-la-Combelle. Église de Saint-Géraud 63570 Auzat-la-Combelle Auzat-la-Combelle Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auzat-la-Combelle, Puy-de-Dôme Autres Lieu Église de Saint-Géraud Adresse 63570 Auzat-la-Combelle Ville Auzat-la-Combelle lieuville Église de Saint-Géraud Auzat-la-Combelle