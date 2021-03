Bruère-Allichamps Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps, Cher Visite guidée du bocage Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Visite guidée du bocage Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 5 juin 2021-5 juin 2021, Bruère-Allichamps. Visite guidée du bocage

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Entrée libre

Accompagné du médiateur nature, partez à la découverte du jardin sauvage. Plantes pas si sauvages et animaux du bocage n’auront plus de secrets pour vous avec cette balade entre haies et chemins Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:30:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T15:30:00;2021-06-05T16:30:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T15:30:00;2021-06-06T16:30:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Adresse 18200 Bruère-Allichamps Ville Bruère-Allichamps