Saint-Riquier Beffroi de Saint-Riquier Saint-Riquier, Somme Visite guidée du beffroi de Saint-Riquier Beffroi de Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Somme

Visite guidée du beffroi de Saint-Riquier Beffroi de Saint-Riquier, 18 septembre 2021, Saint-Riquier. Visite guidée du beffroi de Saint-Riquier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Beffroi de Saint-Riquier Cette tour massive et carrée,classée Unesco en 2005, domine de ses 18m de haut les places communales du village. Tour de guet-prison à l’origine, elle deviendra le symbole visible du pouvoir communal. Beffroi de Saint-Riquier Rue de l’Hôpital 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Riquier, Somme Autres Lieu Beffroi de Saint-Riquier Adresse Rue de l'Hôpital 80135 Saint-Riquier Ville Saint-Riquier lieuville Beffroi de Saint-Riquier Saint-Riquier