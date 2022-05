Visite guidée du Beffroi de la Mairie Charleville-Mézières, 10 juin 2022, Charleville-Mézières.

Visite guidée du Beffroi de la Mairie 24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières

2022-06-10 – 2022-06-10

24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

EUR 5 5 Charleville-Mézières

Les charmes de la ville vus d’en haut !Il est le plus haut point de vue sur la cité idéale de Charles de Gonzague. Reflet de l’architecture des années 1830-1850, il offre une vue exceptionnelle sur la ville de Charleville et au delà. Unique Beffroi du département des Ardennes, il est beaucoup plus récent que ceux du Nord de la France. Mais attention, le panorama vu depuis le poste de vigie doit se mériter ! Cent cinquante marches séparent le sol de cet horizon exclusif. Mais quand vous serez en haut… La perspective sur les toits d’ardoise bleue de la Place Ducale qui tranche avec le vert des arbres du Mont Olympe, ne vous laissera jamais indifférent. Et d’autant plus encore si l’automne a déjà pris ses quartiers…A chaque saison, une nouvelle vue, de nouveaux détails… Les couleurs du plateaux de Berthaucourt qui évoluent au fil du temps contrastent avec les couleurs de la majestueuse Basilique Notre Dame d’Espérance de Mézières. Tandis que le clocheton de l’hôtel de ville de Mézières se laisse retrouver facilement, votre lecture de paysage accompagnée vous mènera plus loin encore. Serez-vous à la hauteur pour retrouver des villages typiquement ardennais, comme Aiglemont ou Montcy Notre-Dame ?Pour réserver, cliquez ici ! En savoir plus sur Charleville

contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 https://visitcharlevillesedan.ellohaweb.com/offres/visite-guidee-beffroi-de-la-mairie-.html

24, Place Ducale – Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-03-22 par