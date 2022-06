VISITE GUIDEE DU BEFFROI – BOULOGNE SUR MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Place de Godefroy de Bouillon Boulogne-sur-Mer 62200 Boulogne-sur-Mer Datant de la fin du XII siècle, cet ancien donjon des comtes de Boulogne est transformé en beffroi le siècle suivant. Témoin d’une identité régionale, il appartient au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec 22 autres beffrois du Nord de la France. Tous les jours du 1er juillet au 31 août. Durée : 30 min, ascensions limitées à 10 personnes en même temps.

Du lundi au samedi : toutes les 40 minutes de 10h à 12h et de 14h à 17h30 (dernier départ).

Le dimanche de 14h00 à 17h30 (dernier départ). Tarif : 2,00€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

