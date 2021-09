Boulogne-sur-Mer beffroi boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Visite guidée du beffroi beffroi boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

Visite guidée du beffroi beffroi boulogne sur mer, 18 septembre 2021, Boulogne-sur-Mer. Visite guidée du beffroi

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à beffroi boulogne sur mer

Datant de la fin du XII siècle, cet ancien donjon des comtes de Boulogne est transformé en beffroi le siècle suivant. Témoin d’une identité régionale, il appartient au Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec 22 autres beffrois du Nord de la France. Visite guidée du beffroi beffroi boulogne sur mer place Godefroy de Bouillon Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu beffroi boulogne sur mer Adresse place Godefroy de Bouillon Boulogne sur mer Ville Boulogne-sur-Mer lieuville beffroi boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer