Draguignan Archives départementales du Var Draguignan, Var Visite guidée du Bâtiment des Archives Archives départementales du Var Draguignan Catégories d’évènement: Draguignan

Var

Visite guidée du Bâtiment des Archives Archives départementales du Var, 18 septembre 2021, Draguignan. Visite guidée du Bâtiment des Archives

Archives départementales du Var, le samedi 18 septembre à 14:00

Les visites du bâtiment sont proposées de 14h à 16h30 toutes les 30 minutes. Elles durent en moyenne une heure et sont commentées. Elles permettent de découvrir le bâtiment des Archives, son histoire, ses missions mais aussi ses «coulisses» habituellement fermées au public (magasins, salle de tri, atelier de restauration, atelier de numérisation…).

Dans le respect des règles sanitaires liées à la pandémie de COVID

Les visites permettent de découvrir le bâtiment et ses coulisses habituellement réservées au personnel. Archives départementales du Var 660, boulevard J.F. Kennedy 83300 Draguignan Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Draguignan, Var Autres Lieu Archives départementales du Var Adresse 660, boulevard J.F. Kennedy 83300 Draguignan Ville Draguignan lieuville Archives départementales du Var Draguignan