le dimanche 19 septembre

Alain vous contera l’histoire d’Etueffont bas illustrée de cartes postales anciennes. Le parcours pédestre d’1H30 vous ménera vers les destinations suivantes : * Départ école maternelle * Rue du centre * Anciennes usines * Retour école maternelle

Gratuit | Inscription par téléphone en Mairie

Etueffont regroupe les deux anciens villages, Etueffont-Haut et Etueffont-Bas, depuis 1972. Rue de l’école maternelle 90170 Etueffont Étueffont Territoire-de-Belfort

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

